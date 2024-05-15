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Babaria Сыворотка для лица Баланс микробиоты 30 мл - Харьков (912598) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
639,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (1)
639,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1)
639,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
639,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 3-й, 39
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 29
Всего: упаковка (1)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 38
Всего: упаковка (3)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 28
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (1)
639,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31
Всего: упаковка (4)
639,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев ОУН, 26
Всего: упаковка (2)
639,00 грн