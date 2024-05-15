Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаSane Сыворотка для лица с транексамовой кислотой в липосомахЦены в аптеках

Sane Сыворотка для лица с транексамовой кислотой в липосомах 30 мл для чувствительной кожи - Днепр (Днепропетровск) (910982) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
242,93 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
243,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3)
241,62 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: упаковка (2)
241,79 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Логистическая, 7-А
Всего: упаковка (2)
242,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (2)
242,31 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
243,73 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
242,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
243,06 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 41-Д
Всего: упаковка (2)
244,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-Д
Всего: упаковка (2)
244,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (2)
244,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепровское, ул. Центральная, 19/3
Всего: упаковка (2)
242,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Пушкаревка, ул. Центральная, 28-А
Всего: упаковка (2)
244,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (2)
243,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
244,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
243,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Сахновщина, ул. Южно-Вокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
244,03 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
242,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
242,25 грн