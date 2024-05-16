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Антгелиос XL солнцезащитный ультралегкий спрей для лица SPF50+ тм "La Roche Posay" 75 мл - Харьков (910257) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (3)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (3)
524,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (5)
612,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А
Всего: упаковка (6)
612,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 66
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 32
Всего: упаковка (2)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (3)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
524,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
524,40 грн