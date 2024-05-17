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АльпеКид Хеппи Дринк порошок саше 3 г, №12 - Запорожье (910897) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), саше (2)
255,78
Экономия: -26,07 грн
229,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
265,45
Экономия: -30,94 грн
234,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
256,15
Экономия: -21,06 грн
235,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
257,95
Экономия: -23,11 грн
234,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
254,75
Экономия: -22,57 грн
232,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
269,01
Экономия: -38,38 грн
230,63 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -36,00 грн
228,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
256,65
Экономия: -25,01 грн
231,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: порошок (8)
248,35
Экономия: -16,24 грн
232,11 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
278,00
Экономия: -54,00 грн
224,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2), саше (6)
260,98
Экономия: -29,08 грн
231,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1), саше (1)
259,39
Экономия: -28,47 грн
230,92 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
264,00
Экономия: -40,00 грн
224,00 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
242,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1), саше (9)
271,15
Экономия: -44,87 грн
226,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
273,90
Экономия: -43,27 грн
230,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
242,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
242,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн