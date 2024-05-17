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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Запорожье (904272) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
65,58
Экономия: -6,87 грн
58,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
66,83
Экономия: -7,91 грн
58,92 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
65,35
Экономия: -6,60 грн
58,75 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -12,14 грн
58,36 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
63,12
Экономия: -4,78 грн
58,34 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
72,63
Экономия: -13,70 грн
58,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
65,82
Экономия: -8,50 грн
57,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
66,44
Экономия: -7,94 грн
58,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
72,22
Экономия: -13,17 грн
59,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
63,67
Экономия: -5,35 грн
58,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
69,73
Экономия: -11,37 грн
58,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
67,39
Экономия: -6,77 грн
60,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
71,05
Экономия: -10,75 грн
60,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
69,13
Экономия: -10,63 грн
58,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
62,83
Экономия: -4,15 грн
58,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
62,95
Экономия: -4,51 грн
58,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
65,22
Экономия: -6,04 грн
59,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
69,07
Экономия: -10,16 грн
58,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
67,74
Экономия: -8,75 грн
58,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
63,81
Экономия: -5,04 грн
58,77 грн