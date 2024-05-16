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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Львов (904272) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
63,87
Экономия: -5,55 грн
58,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
64,04
Экономия: -5,03 грн
59,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
68,32
Экономия: -9,82 грн
58,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
65,30
Экономия: -6,30 грн
59,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
64,12
Экономия: -5,11 грн
59,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
67,73
Экономия: -9,11 грн
58,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
65,56
Экономия: -6,62 грн
58,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
68,33
Экономия: -9,40 грн
58,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
64,48
Экономия: -5,86 грн
58,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
65,01
Экономия: -6,30 грн
58,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
66,21
Экономия: -8,03 грн
58,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
68,02
Экономия: -9,41 грн
58,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
69,50
Экономия: -11,13 грн
58,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
61,83
Экономия: -3,15 грн
58,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
63,66
Экономия: -5,20 грн
58,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
67,65
Экономия: -9,11 грн
58,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
68,08
Экономия: -9,90 грн
58,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
64,81
Экономия: -5,81 грн
59,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (2)
63,77
Экономия: -5,19 грн
58,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (2)
62,25
Экономия: -3,93 грн
58,32 грн