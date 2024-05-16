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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Киев (904272) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
67,52
Экономия: -11,86 грн
55,66 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
69,39
Экономия: -11,03 грн
58,36 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
66,31
Экономия: -8,13 грн
58,18 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
69,77
Экономия: -11,41 грн
58,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
66,55
Экономия: -7,61 грн
58,94 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
68,36
Экономия: -9,45 грн
58,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
67,53
Экономия: -8,78 грн
58,75 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
61,68
Экономия: -6,81 грн
54,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
65,86
Экономия: -7,11 грн
58,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
64,04
Экономия: -8,86 грн
55,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
68,24
Экономия: -12,58 грн
55,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
70,08
Экономия: -11,72 грн
58,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
69,51
Экономия: -11,15 грн
58,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
67,17
Экономия: -13,70 грн
53,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
69,72
Экономия: -10,81 грн
58,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
67,91
Экономия: -9,41 грн
58,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
63,09
Экономия: -7,67 грн
55,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
68,46
Экономия: -9,55 грн
58,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
65,10
Экономия: -6,76 грн
58,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
69,45
Экономия: -10,54 грн
58,91 грн