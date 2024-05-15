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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Харьков (904272) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
62,75
Экономия: -7,61 грн
55,14 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
66,37
Экономия: -7,61 грн
58,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
64,31
Экономия: -11,18 грн
53,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
69,05
Экономия: -10,40 грн
58,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
62,33
Экономия: -7,08 грн
55,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
65,09
Экономия: -9,26 грн
55,83 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
63,37
Экономия: -5,19 грн
58,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
64,74
Экономия: -6,28 грн
58,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
61,30
Экономия: -6,04 грн
55,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
61,45
Экономия: -6,98 грн
54,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
65,33
Экономия: -6,58 грн
58,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (2)
70,84
Экономия: -12,09 грн
58,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
68,67
Экономия: -10,00 грн
58,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
66,59
Экономия: -7,83 грн
58,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
64,46
Экономия: -8,90 грн
55,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
61,71
Экономия: -6,39 грн
55,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1)
64,79
Экономия: -8,92 грн
55,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
66,41
Экономия: -7,66 грн
58,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
67,10
Экономия: -11,93 грн
55,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
59,84
Экономия: -6,81 грн
53,03 грн