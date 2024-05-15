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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Травмалгон" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (904272) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
66,42
Экономия: -8,24 грн
58,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
64,95
Экономия: -9,12 грн
55,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
69,45
Экономия: -11,09 грн
58,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
65,06
Экономия: -9,63 грн
55,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
65,82
Экономия: -6,82 грн
59,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
67,13
Экономия: -8,54 грн
58,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
63,08
Экономия: -9,53 грн
53,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
67,89
Экономия: -8,98 грн
58,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
60,94
Экономия: -5,40 грн
55,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
70,08
Экономия: -10,64 грн
59,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
65,77
Экономия: -7,06 грн
58,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
63,70
Экономия: -4,69 грн
59,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
63,01
Экономия: -4,00 грн
59,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
63,99
Экономия: -4,81 грн
59,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
66,01
Экономия: -7,30 грн
58,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (3)
68,35
Экономия: -9,85 грн
58,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
65,06
Экономия: -6,50 грн
58,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
65,05
Экономия: -7,28 грн
57,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
60,72
Экономия: -5,71 грн
55,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
64,60
Экономия: -6,21 грн
58,39 грн