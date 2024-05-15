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Eucerin Солнцезащитный спрей для тела с матирующим эффектом SPF 50+ 200 мл - Харьков (876519) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Класна аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
616,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (2)
545,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (2)
545,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
545,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
463,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
545,00 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (3)
589,80 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
693,00
Экономия: -167,63 грн
525,37 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
628,00
Экономия: -31,40 грн
596,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (4)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (1)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (1)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
571,20 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (2)
571,20 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
571,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (2)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
434,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 1
Всего: упаковка (2)
434,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (4)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (2)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (2)
434,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 77
Всего: упаковка (2)
571,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
571,20 грн