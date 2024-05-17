Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства для ванны и душаKeratolin Гель для душаЦены в аптеках

Keratolin Гель для душа 400 мл для сухой и чувствительной кожи - Одесса (909357) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
765,72
Экономия: -91,08 грн
674,64 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
754,06
Экономия: -67,18 грн
686,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
747,07
Экономия: -63,07 грн
684,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
763,85
Экономия: -107,21 грн
656,64 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
759,24
Экономия: -99,72 грн
659,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
737,81
Экономия: -81,85 грн
655,96 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
769,46
Экономия: -140,90 грн
628,56 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (2)
734,46
Экономия: -72,80 грн
661,66 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
747,43
Экономия: -69,91 грн
677,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
762,48
Экономия: -108,72 грн
653,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (2)
764,78
Экономия: -62,06 грн
702,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (3)
748,79
Экономия: -101,39 грн
647,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (2)
740,66
Экономия: -84,70 грн
655,96 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Келецкая, 66
Всего: упаковка (2)
750,74
Экономия: -94,10 грн
656,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
748,44
Экономия: -55,08 грн
693,36 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
616,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Василе Александри, 3
Всего: упаковка (5)
740,31
Экономия: -47,27 грн
693,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
746,15
Экономия: -50,26 грн
695,89 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
766,80
Экономия: -77,04 грн
689,76 грн