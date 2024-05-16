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Keratolin Гель для душа 400 мл для сухой и чувствительной кожи - Киев (909357) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
758,74
Экономия: -113,62 грн
645,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
750,74
Экономия: -60,98 грн
689,76 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
742,59
Экономия: -46,70 грн
695,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
759,24
Экономия: -65,88 грн
693,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (3)
761,84
Экономия: -114,44 грн
647,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (2)
761,98
Экономия: -106,02 грн
655,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
749,30
Экономия: -71,78 грн
677,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
769,68
Экономия: -115,92 грн
653,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Келецкая, 66
Всего: упаковка (2)
755,14
Экономия: -98,50 грн
656,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (1)
762,77
Экономия: -88,13 грн
674,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
767,52
Экономия: -87,12 грн
680,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (2)
740,17
Экономия: -78,51 грн
661,66 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Счастливая, 8
Всего: упаковка (1)
702,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
748,72
Экономия: -49,27 грн
699,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23
Всего: упаковка (1)
691,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
756,07
Экономия: -56,23 грн
699,84 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
616,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
691,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
702,61
Экономия: -10,02 грн
692,59 грн