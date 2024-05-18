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БиБрайт таблетки 250 мг блистер, №20 - Запорожье (793526) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
366,00
Экономия: -47,60 грн
318,40 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (39)
349,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
372,34
Экономия: -43,40 грн
328,94 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
367,77
Экономия: -41,46 грн
326,31 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
394,65
Экономия: -63,08 грн
331,57 грн
Аптека бам
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Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
375,17
Экономия: -49,67 грн
325,50 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
395,66
Экономия: -60,86 грн
334,80 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
359,08
Экономия: -29,52 грн
329,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
365,02
Экономия: -32,71 грн
332,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
395,26
Экономия: -63,69 грн
331,57 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
371,75
Экономия: -40,27 грн
331,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
400,83
Экономия: -49,35 грн
351,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (4)
353,92
Экономия: -22,34 грн
331,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
354,60
Экономия: -24,71 грн
329,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
364,85
Экономия: -50,54 грн
314,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
362,01
Экономия: -37,11 грн
324,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (3)
349,00 грн