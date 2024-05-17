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БиБрайт таблетки 250 мг блистер, №20 - Львов (793526) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
388,61
Экономия: -53,98 грн
334,63 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
333,86
Экономия: -0,28 грн
333,58 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
327,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (3)
349,00 грн