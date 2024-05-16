Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СИНДРОМЕ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (ADHD), И НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВАПрочие психостимулирующие и ноотропные средстваФенибутБиБрайтЦены в аптеках

БиБрайт таблетки 250 мг блистер, №20 - Харьков (793526) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
387,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), блистер (1)
348,36 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
364,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
384,34 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
369,11
Экономия: -39,03 грн
330,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
345,12 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
361,35
Экономия: -33,87 грн
327,48 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
373,16
Экономия: -41,36 грн
331,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
345,82 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
327,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 24 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 24 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
378,08
Экономия: -45,62 грн
332,46 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается через 24 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 29
Всего: упаковка (3)
366,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
381,09
Экономия: -49,58 грн
331,51 грн