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БиБрайт таблетки 250 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (793526) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека бам
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (66)
349,00 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (13)
388,96
Экономия: -45,79 грн
343,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (10)
418,39
Экономия: -76,17 грн
342,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
349,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (8), блистер (1)
384,14
Экономия: -41,80 грн
342,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (16)
389,02
Экономия: -46,03 грн
342,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
387,05
Экономия: -41,89 грн
345,16 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
399,32
Экономия: -55,24 грн
344,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
380,32
Экономия: -36,53 грн
343,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (11)
389,20
Экономия: -53,09 грн
336,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
365,09
Экономия: -34,49 грн
330,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (3)
365,87
Экономия: -36,52 грн
329,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
370,20
Экономия: -39,60 грн
330,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (4), блистер (1)
372,37
Экономия: -28,48 грн
343,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
359,63
Экономия: -23,51 грн
336,12 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (3)
349,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (6)
371,27
Экономия: -30,22 грн
341,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (5)
363,06
Экономия: -26,75 грн
336,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (3)
367,99
Экономия: -18,99 грн
349,00 грн