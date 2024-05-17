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Агриппа капсулы твердые 75 мг блистер, №10 - Запорожье (830071) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
487,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
546,47
Экономия: -94,07 грн
452,40 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
508,70
Экономия: -51,84 грн
456,86 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
459,87 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
515,99
Экономия: -56,97 грн
459,02 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (9)
531,00
Экономия: -82,00 грн
449,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
487,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (14)
494,99
Экономия: -35,97 грн
459,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
517,62
Экономия: -60,33 грн
457,29 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
487,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
520,11
Экономия: -61,95 грн
458,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
518,31
Экономия: -81,17 грн
437,14 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
487,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
547,14
Экономия: -88,90 грн
458,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
487,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
540,33
Экономия: -93,65 грн
446,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
545,47
Экономия: -94,23 грн
451,24 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
487,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
539,62
Экономия: -81,76 грн
457,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
487,00 грн