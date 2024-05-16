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Агриппа капсулы твердые 75 мг блистер, №10 - Львов (830071) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
498,93
Экономия: -28,20 грн
470,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
433,84 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
486,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
499,47
Экономия: -42,50 грн
456,97 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
520,61
Экономия: -61,59 грн
459,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
433,85 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
520,62
Экономия: -61,60 грн
459,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
520,61
Экономия: -61,59 грн
459,02 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
427,98
Экономия: -21,00 грн
406,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
520,60
Экономия: -69,80 грн
450,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
519,14
Экономия: -62,78 грн
456,36 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
495,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
512,99
Экономия: -53,97 грн
459,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
520,61
Экономия: -61,59 грн
459,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
518,99
Экономия: -59,97 грн
459,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
495,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
520,49
Экономия: -61,47 грн
459,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (4)
433,74 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
495,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
495,90 грн