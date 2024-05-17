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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 Спрей для ног "Теймурова" от запаха пота тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 Спрей для ног "Теймурова" от запаха пота тм "911 Ваша служба спасения" флакон 150 мл - Запорожье (904212) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
79,76
Экономия: -14,45 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
74,26
Экономия: -5,98 грн
68,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
72,72
Экономия: -7,41 грн
65,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
70,60
Экономия: -5,29 грн
65,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
80,95
Экономия: -15,64 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
73,37
Экономия: -8,06 грн
65,31 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -10,00 грн
52,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
73,71
Экономия: -8,40 грн
65,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
75,29
Экономия: -7,01 грн
68,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
76,58
Экономия: -11,27 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
79,66
Экономия: -14,35 грн
65,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
71,92
Экономия: -3,64 грн
68,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -6,69 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
70,51
Экономия: -8,81 грн
61,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
73,17
Экономия: -4,89 грн
68,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
83,92
Экономия: -18,61 грн
65,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
70,05
Экономия: -4,74 грн
65,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
73,61
Экономия: -8,30 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
44,69
Экономия: -2,09 грн
42,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
73,04
Экономия: -7,73 грн
65,31 грн