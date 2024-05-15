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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 Спрей для ног "Теймурова" от запаха пота тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 Спрей для ног "Теймурова" от запаха пота тм "911 Ваша служба спасения" флакон 150 мл - Харьков (904212) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
56,03
Экономия: -2,83 грн
53,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (8)
58,28
Экономия: -2,13 грн
56,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
55,01
Экономия: -2,41 грн
52,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
72,26
Экономия: -11,68 грн
60,58 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
59,91
Экономия: -3,09 грн
56,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
76,38
Экономия: -12,26 грн
64,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
69,70
Экономия: -4,39 грн
65,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
61,01
Экономия: -3,55 грн
57,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (6)
54,21
Экономия: -2,91 грн
51,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
76,81
Экономия: -5,87 грн
70,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
58,78
Экономия: -2,88 грн
55,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
60,84
Экономия: -4,13 грн
56,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
54,15
Экономия: -2,39 грн
51,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (5)
62,43
Экономия: -3,53 грн
58,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
56,60
Экономия: -3,40 грн
53,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
52,57
Экономия: -3,12 грн
49,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (2)
57,03
Экономия: -9,73 грн
47,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
64,54
Экономия: -3,54 грн
61,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (2)
60,81
Экономия: -3,74 грн
57,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (2)
59,47
Экономия: -3,32 грн
56,15 грн