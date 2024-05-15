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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 Спрей для ног "Теймурова" от запаха пота тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 Спрей для ног "Теймурова" от запаха пота тм "911 Ваша служба спасения" флакон 150 мл - Днепр (Днепропетровск) (904212) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
73,87
Экономия: -5,59 грн
68,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
77,75
Экономия: -6,81 грн
70,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
76,60
Экономия: -8,32 грн
68,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
75,88
Экономия: -7,60 грн
68,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
73,14
Экономия: -7,83 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
74,59
Экономия: -9,28 грн
65,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
76,88
Экономия: -8,60 грн
68,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
72,32
Экономия: -7,01 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
73,20
Экономия: -8,70 грн
64,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
71,02
Экономия: -3,12 грн
67,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
65,19
Экономия: -2,19 грн
63,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
71,23
Экономия: -2,95 грн
68,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (4)
76,79
Экономия: -8,51 грн
68,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
73,45
Экономия: -4,80 грн
68,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
72,52
Экономия: -14,11 грн
58,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
71,37
Экономия: -6,06 грн
65,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
72,44
Экономия: -4,45 грн
67,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
78,69
Экономия: -10,41 грн
68,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -8,71 грн
68,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
71,19
Экономия: -2,59 грн
68,60 грн