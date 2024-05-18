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Бекстерон капсулы, №30 - Запорожье (796804) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
412,19
Экономия: -45,48 грн
366,71 грн
Бажаемо здоровья
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Каменка, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/2
Всего: упаковка (1)
430,85
Экономия: -69,43 грн
361,42 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 490/4
Всего: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
Всего: упаковка (2)
408,99
Экономия: -52,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
Всего: упаковка (1)
399,59
Экономия: -44,50 грн
355,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
402,12
Экономия: -32,33 грн
369,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7
Всего: упаковка (1)
395,00
Экономия: -33,16 грн
361,84 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (1)
436,18
Экономия: -67,16 грн
369,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: капсулы (20)
410,62
Экономия: -39,85 грн
370,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 52
Всего: упаковка (1)
419,52
Экономия: -50,73 грн
368,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
Всего: упаковка (1)
388,83
Экономия: -24,79 грн
364,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
Всего: капсулы (20)
436,48
Экономия: -67,46 грн
369,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
390,59
Экономия: -28,26 грн
362,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
404,55
Экономия: -36,12 грн
368,43 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (2)
392,99
Экономия: -36,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Химиков, 45
Всего: упаковка (1)
396,68
Экономия: -35,39 грн
361,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (1)
402,40
Экономия: -33,85 грн
368,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, спуск Стрелецкий, 1/4
Всего: упаковка (1)
395,71
Экономия: -45,50 грн
350,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 23
Всего: упаковка (1)
435,92
Экономия: -67,93 грн
367,99 грн