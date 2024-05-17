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Бекстерон капсулы, №30 - Одесса (796804) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
370,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
413,32
Экономия: -46,61 грн
366,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
411,34
Экономия: -42,14 грн
369,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
Всего: упаковка (1)
429,99
Экономия: -73,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (2)
396,98
Экономия: -28,05 грн
368,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
394,21
Экономия: -24,17 грн
370,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (1)
370,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Катеринополь, ул. Соборная, 47
Всего: упаковка (1)
464,99
Экономия: -108,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (3)
410,54
Экономия: -43,33 грн
367,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
412,19
Экономия: -45,48 грн
366,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
494,99
Экономия: -138,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Соборная, 91
Всего: капсулы (20)
410,62
Экономия: -39,85 грн
370,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7
Всего: упаковка (1)
395,00
Экономия: -33,16 грн
361,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
401,16
Экономия: -27,91 грн
373,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 45
Всего: упаковка (1)
396,68
Экономия: -35,39 грн
361,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
404,55
Экономия: -36,12 грн
368,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
390,59
Экономия: -28,26 грн
362,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Победы, 6/7
Всего: упаковка (1)
417,51
Экономия: -56,81 грн
360,70 грн