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Бекстерон капсулы, №30 - Львов (796804) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
349,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Конякина, 7-А
Всего: упаковка (1)
423,99
Экономия: -67,56 грн
356,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
392,50
Экономия: -24,36 грн
368,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
400,89
Экономия: -39,05 грн
361,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 37-А
Всего: упаковка (1)
416,99
Экономия: -60,56 грн
356,43 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 43
Всего: упаковка (2)
367,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
Всего: упаковка (1)
399,99
Экономия: -43,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (1)
400,55
Экономия: -40,22 грн
360,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 35-А
Всего: упаковка (1)
370,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 109/2
Всего: упаковка (1)
349,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20-А
Всего: упаковка (1)
418,99
Экономия: -62,56 грн
356,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
411,18
Экономия: -50,78 грн
360,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (4)
496,30
Экономия: -108,40 грн
387,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (1)
405,50
Экономия: -36,30 грн
369,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
391,53
Экономия: -22,60 грн
368,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
397,87
Экономия: -27,83 грн
370,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (1)
370,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
Всего: упаковка (1)
429,99
Экономия: -73,56 грн
356,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 7/1
Всего: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
Всего: упаковка (1)
409,34
Экономия: -42,63 грн
366,71 грн