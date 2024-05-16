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Бекстерон капсулы, №30 - Киев (796804) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (4)
496,30
Экономия: -108,40 грн
387,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (2)
390,90
Экономия: -29,77 грн
361,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
Всего: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (4)
377,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (2)
378,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (4)
408,90
Экономия: -48,22 грн
360,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
411,18
Экономия: -50,78 грн
360,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
396,71
Экономия: -26,92 грн
369,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
420,47
Экономия: -54,35 грн
366,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
Всего: упаковка (1)
382,96
Экономия: -20,18 грн
362,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
494,99
Экономия: -138,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (2)
435,67
Экономия: -67,68 грн
367,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
397,19
Экономия: -28,55 грн
368,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Университетская, 29
Всего: упаковка (1)
407,58
Экономия: -37,79 грн
369,79 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (1)
392,99
Экономия: -36,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (2)
399,68
Экономия: -31,04 грн
368,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
410,61
Экономия: -54,57 грн
356,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (2)
418,99
Экономия: -62,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (3)
404,58
Экономия: -34,79 грн
369,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (3), капсулы (1)
405,31
Экономия: -35,52 грн
369,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
406,50
Экономия: -38,85 грн
367,65 грн