Бекстерон капсулы, №30 - Киев (796804) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
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Киев, пер. Политехнический, 3
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Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
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Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
Аптека
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Киев, ул. Деревлянская, 8
Альго-фарм
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Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
В других городах:
Альго-фарм
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Киев, ул. Княжий Затон, 4
Бажаемо здоровья
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Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
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Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
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Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
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Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
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Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
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Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
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Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
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Черкассы, ул. Рустави, 13
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Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
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Черкассы, ул. Университетская, 29
Аптека бам
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Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
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Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
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Всего: упаковка (2), капсулы (1)
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Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
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Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
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Черкассы, ул. Смелянская, 38
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Черкассы, ул. Смелянская, 42
Аптека копейка
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Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2