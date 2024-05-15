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Бекстерон капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (796804) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 22 мин
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
416,51
Экономия: -49,80 грн
366,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 22 мин
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
349,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/2
Всего: упаковка (2)
441,99
Экономия: -80,57 грн
361,42 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 490/4
Всего: упаковка (1)
370,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
Всего: упаковка (2)
408,99
Экономия: -52,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
Всего: упаковка (3)
396,24
Экономия: -41,15 грн
355,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 22 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
410,23
Экономия: -40,44 грн
369,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 25
Всего: упаковка (1)
379,59
Экономия: -11,59 грн
368,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 52
Всего: упаковка (1)
410,62
Экономия: -41,83 грн
368,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
Всего: капсулы (20)
439,69
Экономия: -70,67 грн
369,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 52 мин
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
Всего: упаковка (1)
376,93
Экономия: -12,89 грн
364,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (2)
392,99
Экономия: -36,56 грн
356,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Черкассы, спуск Стрелецкий, 1/4
Всего: упаковка (1)
396,36
Экономия: -46,15 грн
350,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 22 мин
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
401,88
Экономия: -33,45 грн
368,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
397,23
Экономия: -28,80 грн
368,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (1)
412,50
Экономия: -43,95 грн
368,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 45
Всего: упаковка (1)
390,06
Экономия: -28,77 грн
361,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 23
Всего: упаковка (1)
438,13
Экономия: -70,14 грн
367,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
412,85
Экономия: -45,20 грн
367,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (3)
396,25
Экономия: -26,46 грн
369,79 грн