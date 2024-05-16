К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Изюм, ул. Старопочтовая, 16 Всего: упаковка (1) 1512,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (1) 1618,00 Экономия: -91,00 грн 1527,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 10 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Аптека твоей родини Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Соборная, 14 Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бобровица, ул. Независимости, 15-Д Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75 Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Героев Украины, 11 Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 253 Всего: упаковка (2) 1870,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Амосова Академика, 139 Всего: упаковка (2) 1785,99 Экономия: -51,83 грн 1734,16 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Каменская, 120 Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Бориспольская, 9 Всего: упаковка (1) 1870,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 158-К Всего: упаковка (1) 1870,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ялтинская, 6 Всего: упаковка (1) 1602,80 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Пасхалина Юрия, 5 Всего: упаковка (1) 1723,93 Экономия: -157,16 грн 1566,77 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г Всего: упаковка (1) 1870,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (2) 1602,80 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 1664,00 Экономия: -83,20 грн 1580,80 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 2 Всего: упаковка (3) 1512,00 грн Забронировать