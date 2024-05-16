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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "С КОКОСОВОЙ СТРУЖКОЙ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "С КОКОСОВОЙ СТРУЖКОЙ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Киев (578186) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (10)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
Всего: упаковка (4)
17,00
Экономия: -5,56 грн
11,44 грн
В других городах:
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
10,80 грн
Ирфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (15)
12,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом