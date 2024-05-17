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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Запорожье (904204) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
71,36
Экономия: -12,71 грн
58,65 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
61,35
Экономия: -5,90 грн
55,45 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
45,76
Экономия: -2,01 грн
43,75 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
55,66
Экономия: -2,08 грн
53,58 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -11,85 грн
58,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
63,22
Экономия: -4,57 грн
58,65 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
51,38
Экономия: -6,88 грн
44,50 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
65,82
Экономия: -7,17 грн
58,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
66,44
Экономия: -7,79 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
72,22
Экономия: -13,57 грн
58,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
59,50
Экономия: -4,05 грн
55,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
64,70
Экономия: -6,05 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
69,73
Экономия: -11,08 грн
58,65 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
48,23
Экономия: -3,75 грн
44,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
65,74
Экономия: -7,09 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
75,41
Экономия: -16,76 грн
58,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
59,58
Экономия: -4,13 грн
55,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
66,03
Экономия: -7,38 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
62,95
Экономия: -4,30 грн
58,65 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
50,00
Экономия: -9,00 грн
41,00 грн