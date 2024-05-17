Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Одесса (904204) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
41,35
Экономия: -1,20 грн
40,15 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
63,54
Экономия: -11,29 грн
52,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
64,77
Экономия: -6,12 грн
58,65 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
43,43
Экономия: -2,13 грн
41,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
68,12
Экономия: -9,47 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
49,45
Экономия: -1,45 грн
48,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
63,26
Экономия: -5,67 грн
57,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
61,62
Экономия: -6,17 грн
55,45 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
43,22
Экономия: -1,92 грн
41,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
63,79
Экономия: -3,89 грн
59,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
68,32
Экономия: -4,51 грн
63,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
67,46
Экономия: -9,49 грн
57,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
65,99
Экономия: -3,99 грн
62,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (2)
53,15
Экономия: -1,73 грн
51,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
68,89
Экономия: -10,24 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
69,24
Экономия: -10,59 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (4)
43,35
Экономия: -1,60 грн
41,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
65,66
Экономия: -7,01 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
66,07
Экономия: -4,75 грн
61,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
64,79
Экономия: -6,14 грн
58,65 грн