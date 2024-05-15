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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904204) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
56,43
Экономия: -2,85 грн
53,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
48,37
Экономия: -1,77 грн
46,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
62,49
Экономия: -2,74 грн
59,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
64,93
Экономия: -6,96 грн
57,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
59,19
Экономия: -3,48 грн
55,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
48,10
Экономия: -2,80 грн
45,30 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
56,62
Экономия: -3,04 грн
53,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
67,33
Экономия: -7,07 грн
60,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
46,11
Экономия: -1,51 грн
44,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
62,33
Экономия: -7,08 грн
55,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
65,09
Экономия: -9,17 грн
55,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
56,03
Экономия: -2,45 грн
53,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
44,38
Экономия: -2,63 грн
41,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
65,15
Экономия: -4,53 грн
60,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
46,19
Экономия: -2,04 грн
44,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
48,65
Экономия: -2,75 грн
45,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
46,97
Экономия: -2,82 грн
44,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
46,19
Экономия: -2,74 грн
43,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
46,11
Экономия: -1,96 грн
44,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
63,94
Экономия: -8,11 грн
55,83 грн