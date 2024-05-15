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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С экстрактом пиявки" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (904204) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
46,60
Экономия: -1,70 грн
44,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
69,45
Экономия: -5,64 грн
63,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
69,15
Экономия: -7,83 грн
61,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
65,82
Экономия: -7,17 грн
58,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
46,30
Экономия: -2,85 грн
43,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
65,29
Экономия: -4,67 грн
60,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
63,77
Экономия: -3,15 грн
60,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
50,14
Экономия: -1,68 грн
48,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (18)
54,68
Экономия: -3,26 грн
51,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
55,87
Экономия: -2,29 грн
53,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
65,77
Экономия: -6,12 грн
59,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
63,70
Экономия: -5,73 грн
57,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
63,01
Экономия: -3,36 грн
59,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
58,93
Экономия: -1,93 грн
57,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
61,75
Экономия: -5,34 грн
56,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
63,49
Экономия: -5,52 грн
57,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (3)
65,04
Экономия: -4,85 грн
60,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
46,64
Экономия: -2,89 грн
43,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
46,66
Экономия: -2,91 грн
43,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
64,87
Экономия: -3,97 грн
60,90 грн