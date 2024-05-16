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Комплекс витаминов и минералов Антистресс таблетки блистер, №30 - Киев (905167) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
233,30
Экономия: -56,62 грн
176,68 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
233,30
Экономия: -56,62 грн
176,68 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 7-В
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Галафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (1)
200,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (2)
200,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (2)
200,00 грн