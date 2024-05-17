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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Муравьиная кислота и окопник" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Муравьиная кислота и окопник" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Запорожье (904208) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
58,18
Экономия: -5,92 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
59,51
Экономия: -2,61 грн
56,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
61,30
Экономия: -6,00 грн
55,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
67,24
Экономия: -11,94 грн
55,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
38,88
Экономия: -1,98 грн
36,90 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
64,42
Экономия: -12,16 грн
52,26 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
42,69
Экономия: -2,54 грн
40,15 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
50,33
Экономия: -1,85 грн
48,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
44,27
Экономия: -2,52 грн
41,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
68,03
Экономия: -12,73 грн
55,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
41,33
Экономия: -1,73 грн
39,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
57,39
Экономия: -5,13 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
66,50
Экономия: -11,20 грн
55,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
50,34
Экономия: -1,86 грн
48,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
56,63
Экономия: -3,23 грн
53,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
64,88
Экономия: -9,58 грн
55,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
42,99
Экономия: -2,69 грн
40,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (8)
42,50
Экономия: -2,35 грн
40,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
42,69
Экономия: -2,69 грн
40,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
40,51
Экономия: -2,06 грн
38,45 грн