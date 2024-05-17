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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Муравьиная кислота и окопник" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Муравьиная кислота и окопник" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Одесса (904208) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
58,61
Экономия: -1,71 грн
56,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
65,63
Экономия: -7,82 грн
57,81 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
40,43
Экономия: -1,98 грн
38,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
65,02
Экономия: -9,72 грн
55,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
60,68
Экономия: -1,78 грн
58,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
41,29
Экономия: -2,13 грн
39,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
60,70
Экономия: -6,41 грн
54,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
43,98
Экономия: -2,68 грн
41,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
43,45
Экономия: -2,15 грн
41,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
66,03
Экономия: -10,73 грн
55,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
64,17
Экономия: -9,88 грн
54,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
62,69
Экономия: -3,79 грн
58,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
62,02
Экономия: -8,79 грн
53,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
52,15
Экономия: -1,69 грн
50,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
62,82
Экономия: -7,52 грн
55,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
43,56
Экономия: -2,87 грн
40,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
59,08
Экономия: -2,18 грн
56,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
61,59
Экономия: -6,29 грн
55,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
62,76
Экономия: -4,95 грн
57,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
61,55
Экономия: -6,25 грн
55,30 грн