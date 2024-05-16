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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Муравьиная кислота и окопник" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Муравьиная кислота и окопник" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Киев (904208) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
63,08
Экономия: -10,82 грн
52,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
47,45
Экономия: -2,55 грн
44,90 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
63,10
Экономия: -2,20 грн
60,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
43,79
Экономия: -7,21 грн
36,58 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
64,21
Экономия: -3,28 грн
60,93 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
59,61
Экономия: -3,61 грн
56,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
58,54
Экономия: -2,54 грн
56,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
61,77
Экономия: -2,77 грн
59,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
59,94
Экономия: -3,94 грн
56,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
64,07
Экономия: -11,81 грн
52,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
62,65
Экономия: -10,39 грн
52,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
62,24
Экономия: -4,68 грн
57,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
45,81
Экономия: -5,19 грн
40,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
46,55
Экономия: -2,55 грн
44,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
60,48
Экономия: -3,48 грн
57,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
63,09
Экономия: -6,09 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
57,44
Экономия: -3,54 грн
53,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
52,42
Экономия: -1,96 грн
50,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
62,83
Экономия: -5,27 грн
57,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
63,77
Экономия: -6,21 грн
57,56 грн