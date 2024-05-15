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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Муравьиная кислота и окопник" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Муравьиная кислота и окопник" гель-бальзам для тела разогревающий тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904208) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
47,29
Экономия: -2,39 грн
44,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
44,79
Экономия: -1,64 грн
43,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
59,20
Экономия: -2,60 грн
56,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
46,08
Экономия: -3,18 грн
42,90 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
47,44
Экономия: -5,95 грн
41,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
61,72
Экономия: -10,41 грн
51,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
42,57
Экономия: -2,67 грн
39,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
55,46
Экономия: -3,26 грн
52,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
45,23
Экономия: -6,00 грн
39,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
43,32
Экономия: -1,42 грн
41,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
58,68
Экономия: -6,67 грн
52,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
50,98
Экономия: -2,50 грн
48,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
51,56
Экономия: -3,08 грн
48,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
43,03
Экономия: -1,88 грн
41,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
39,81
Экономия: -2,36 грн
37,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
43,67
Экономия: -1,92 грн
41,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
46,53
Экономия: -4,41 грн
42,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
45,28
Экономия: -1,53 грн
43,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
44,42
Экономия: -2,67 грн
41,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
48,16
Экономия: -2,86 грн
45,30 грн