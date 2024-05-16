Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Львов (904206) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
56,44
Экономия: -2,82 грн
53,62 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
54,22
Экономия: -2,66 грн
51,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
59,81
Экономия: -6,19 грн
53,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
56,06
Экономия: -2,44 грн
53,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
59,16
Экономия: -5,54 грн
53,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (4)
40,55
Экономия: -1,65 грн
38,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (4)
56,25
Экономия: -2,63 грн
53,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
56,62
Экономия: -3,00 грн
53,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
57,92
Экономия: -4,30 грн
53,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
59,67
Экономия: -6,05 грн
53,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
53,59
Экономия: -1,59 грн
52,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
55,40
Экономия: -2,40 грн
53,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
59,31
Экономия: -5,69 грн
53,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
62,58
Экономия: -6,09 грн
56,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (3)
55,31
Экономия: -3,31 грн
52,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
54,80
Экономия: -2,80 грн
52,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
56,57
Экономия: -3,15 грн
53,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
55,36
Экономия: -3,36 грн
52,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
38,70
Экономия: -1,40 грн
37,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 6
Всего: упаковка (1)
55,95
Экономия: -4,42 грн
51,53 грн