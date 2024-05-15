Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "С конским каштаном" гель-бальзам при отеках и тяжести в ногах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (904206) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
58,12
Экономия: -6,83 грн
51,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
57,95
Экономия: -4,53 грн
53,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
60,75
Экономия: -9,46 грн
51,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
59,25
Экономия: -7,96 грн
51,29 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
57,45
Экономия: -2,55 грн
54,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
45,35
Экономия: -2,29 грн
43,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
55,63
Экономия: -7,98 грн
47,65 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
57,83
Экономия: -4,21 грн
53,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
39,94
Экономия: -1,34 грн
38,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
60,51
Экономия: -10,15 грн
50,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
56,31
Экономия: -2,31 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
57,28
Экономия: -3,28 грн
54,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
55,43
Экономия: -4,69 грн
50,74 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
51,48
Экономия: -1,73 грн
49,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
51,69
Экономия: -1,69 грн
50,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
54,30
Экономия: -3,30 грн
51,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
56,37
Экономия: -2,47 грн
53,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
55,26
Экономия: -2,26 грн
53,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
59,81
Экономия: -8,52 грн
51,29 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
57,49
Экономия: -3,87 грн
53,62 грн