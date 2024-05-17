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Антисептический противовоспалительный крем СудоХелп 75 мл - Запорожье (905699) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
257,47
Экономия: -19,81 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
259,16
Экономия: -21,50 грн
237,66 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
256,25
Экономия: -18,59 грн
237,66 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
255,88
Экономия: -18,22 грн
237,66 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
254,53
Экономия: -16,87 грн
237,66 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
257,79
Экономия: -20,13 грн
237,66 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
258,16
Экономия: -20,50 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
254,58
Экономия: -16,92 грн
237,66 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
260,51
Экономия: -22,85 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
258,72
Экономия: -21,06 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (4)
254,36
Экономия: -16,70 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
259,80
Экономия: -22,14 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
260,58
Экономия: -22,92 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
256,81
Экономия: -19,15 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
255,73
Экономия: -18,07 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4)
255,66
Экономия: -18,00 грн
237,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
254,97
Экономия: -17,31 грн
237,66 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (4)
254,41
Экономия: -16,75 грн
237,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
259,80
Экономия: -22,14 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
260,58
Экономия: -22,92 грн
237,66 грн