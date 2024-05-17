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Антисептический противовоспалительный крем СудоХелп 75 мл - Одесса (905699) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (6)
252,35
Экономия: -14,69 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
255,22
Экономия: -17,56 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (6)
260,58
Экономия: -22,92 грн
237,66 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (6)
257,62
Экономия: -19,96 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
261,17
Экономия: -23,51 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (10)
261,56
Экономия: -23,90 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
252,40
Экономия: -14,74 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
260,58
Экономия: -22,92 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
258,33
Экономия: -20,67 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
260,56
Экономия: -22,90 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (4)
260,75
Экономия: -23,09 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
256,42
Экономия: -18,76 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (3)
260,90
Экономия: -23,24 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (2)
255,61
Экономия: -17,95 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
257,76
Экономия: -20,10 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (2)
253,16
Экономия: -15,50 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (8)
253,99
Экономия: -16,33 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (2)
258,65
Экономия: -20,99 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (2)
253,23
Экономия: -15,57 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (11)
256,12
Экономия: -18,46 грн
237,66 грн