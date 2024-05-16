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Антисептический противовоспалительный крем СудоХелп 75 мл - Харьков (905699) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
258,03
Экономия: -20,37 грн
237,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
254,29
Экономия: -16,63 грн
237,66 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
256,25
Экономия: -18,59 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
256,56
Экономия: -18,90 грн
237,66 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
258,30
Экономия: -20,64 грн
237,66 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (8)
256,71
Экономия: -19,05 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
261,37
Экономия: -23,71 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
260,29
Экономия: -22,63 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
260,12
Экономия: -22,46 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3)
258,92
Экономия: -21,26 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
258,13
Экономия: -20,47 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (11)
253,31
Экономия: -15,65 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
259,28
Экономия: -21,62 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
257,62
Экономия: -19,96 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (4)
260,58
Экономия: -22,92 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (14)
256,20
Экономия: -18,54 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
260,46
Экономия: -22,80 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (8)
257,45
Экономия: -19,79 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (3)
256,29
Экономия: -18,63 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (12)
259,70
Экономия: -22,04 грн
237,66 грн