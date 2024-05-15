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Антисептический противовоспалительный крем СудоХелп 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (905699) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
260,24
Экономия: -22,58 грн
237,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
255,07
Экономия: -17,41 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (8)
258,77
Экономия: -21,11 грн
237,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
254,31
Экономия: -16,65 грн
237,66 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
257,69
Экономия: -20,03 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (7)
261,49
Экономия: -23,83 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (9)
255,85
Экономия: -18,19 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
254,87
Экономия: -17,21 грн
237,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
258,01
Экономия: -20,35 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (5)
258,70
Экономия: -21,04 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (5)
258,99
Экономия: -21,33 грн
237,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (4)
262,10
Экономия: -24,44 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (3)
260,17
Экономия: -22,51 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
261,73
Экономия: -24,07 грн
237,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
261,59
Экономия: -23,93 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
256,12
Экономия: -18,46 грн
237,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
256,47
Экономия: -18,81 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
257,03
Экономия: -19,37 грн
237,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (3)
262,10
Экономия: -24,44 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
260,63
Экономия: -22,97 грн
237,66 грн