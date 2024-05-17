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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Сабельник" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Запорожье (904211) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
48,09
Экономия: -8,42 грн
39,67 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
44,32
Экономия: -4,68 грн
39,64 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
44,97
Экономия: -5,37 грн
39,60 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
62,23
Экономия: -6,28 грн
55,95 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
67,34
Экономия: -11,60 грн
55,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
60,06
Экономия: -4,54 грн
55,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
48,99
Экономия: -9,29 грн
39,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
62,73
Экономия: -8,10 грн
54,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
46,94
Экономия: -7,25 грн
39,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
41,11
Экономия: -4,96 грн
36,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
68,13
Экономия: -12,42 грн
55,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
43,57
Экономия: -4,07 грн
39,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
64,28
Экономия: -6,47 грн
57,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
62,56
Экономия: -9,46 грн
53,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
45,63
Экономия: -7,02 грн
38,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
43,63
Экономия: -4,94 грн
38,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
42,59
Экономия: -3,09 грн
39,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
44,56
Экономия: -4,90 грн
39,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
43,83
Экономия: -4,10 грн
39,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
46,59
Экономия: -6,90 грн
39,69 грн