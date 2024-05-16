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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Сабельник" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Киев (904211) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
64,35
Экономия: -11,31 грн
53,04 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
47,22
Экономия: -7,55 грн
39,67 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
63,20
Экономия: -7,75 грн
55,45 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
44,93
Экономия: -5,36 грн
39,57 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
45,95
Экономия: -6,39 грн
39,56 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
45,51
Экономия: -5,96 грн
39,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
59,48
Экономия: -6,56 грн
52,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
62,72
Экономия: -6,77 грн
55,95 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
60,99
Экономия: -8,44 грн
52,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
63,18
Экономия: -10,14 грн
53,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
66,10
Экономия: -13,48 грн
52,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
46,10
Экономия: -6,43 грн
39,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
59,98
Экономия: -7,29 грн
52,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
43,85
Экономия: -4,18 грн
39,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
46,02
Экономия: -6,46 грн
39,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (2)
47,61
Экономия: -8,06 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
64,71
Экономия: -12,09 грн
52,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
44,18
Экономия: -4,63 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
62,95
Экономия: -9,82 грн
53,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
63,09
Экономия: -10,05 грн
53,04 грн