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Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Сабельник" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Харьков (904211) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
45,25
Экономия: -5,66 грн
39,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
46,71
Экономия: -7,06 грн
39,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
47,93
Экономия: -8,38 грн
39,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
65,91
Экономия: -9,93 грн
55,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
62,83
Экономия: -6,82 грн
56,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (7)
44,87
Экономия: -5,25 грн
39,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
44,77
Экономия: -5,13 грн
39,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
65,09
Экономия: -9,26 грн
55,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
42,42
Экономия: -4,16 грн
38,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
47,02
Экономия: -7,42 грн
39,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
43,94
Экономия: -4,38 грн
39,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
47,20
Экономия: -7,53 грн
39,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
44,74
Экономия: -5,13 грн
39,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
44,07
Экономия: -4,49 грн
39,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
43,44
Экономия: -4,96 грн
38,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
46,87
Экономия: -7,00 грн
39,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
59,62
Экономия: -6,98 грн
52,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
45,94
Экономия: -6,39 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
43,42
Экономия: -3,96 грн
39,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
45,66
Экономия: -6,07 грн
39,59 грн