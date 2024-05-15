Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровья911 "Сабельник" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения"Цены в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тела при боли в суставах и мышцах тм "911 Ваша служба спасения" туба 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (904211) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
47,27
Экономия: -7,60 грн
39,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
46,48
Экономия: -6,92 грн
39,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
46,05
Экономия: -6,49 грн
39,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
45,39
Экономия: -5,81 грн
39,58 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
62,13
Экономия: -9,38 грн
52,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
60,78
Экономия: -8,03 грн
52,75 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
44,64
Экономия: -5,07 грн
39,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
43,45
Экономия: -3,89 грн
39,56 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
46,79
Экономия: -7,15 грн
39,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (3)
53,18
Экономия: -4,88 грн
48,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
44,45
Экономия: -4,81 грн
39,64 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
42,78
Экономия: -3,19 грн
39,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (3)
42,32
Экономия: -2,73 грн
39,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
56,76
Экономия: -4,28 грн
52,48 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
43,35
Экономия: -3,77 грн
39,58 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (3)
44,05
Экономия: -4,44 грн
39,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (2)
44,68
Экономия: -5,04 грн
39,64 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
57,52
Экономия: -5,41 грн
52,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
43,72
Экономия: -4,25 грн
39,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (6)
46,62
Экономия: -7,02 грн
39,60 грн