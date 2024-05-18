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Атодерм крем ультра туба 500 мл питательный и увлажняющий - Запорожье (905340) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
679,30
Экономия: -33,70 грн
645,60 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
749,00
Экономия: -97,00 грн
652,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
671,42
Экономия: -25,82 грн
645,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
749,00
Экономия: -97,00 грн
652,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
736,00
Экономия: -84,00 грн
652,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
646,17
Экономия: -32,87 грн
613,30 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
666,78
Экономия: -21,18 грн
645,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
605,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
674,97
Экономия: -29,37 грн
645,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
678,85
Экономия: -33,25 грн
645,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 19 мин
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
581,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
682,66
Экономия: -37,06 грн
645,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
670,78
Экономия: -25,18 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
688,98
Экономия: -43,38 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
666,07
Экономия: -20,47 грн
645,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
726,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
726,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
688,34
Экономия: -42,74 грн
645,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (2)
677,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
684,21
Экономия: -38,61 грн
645,60 грн