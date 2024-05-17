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Атодерм крем ультра туба 500 мл питательный и увлажняющий - Одесса (905340) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
665,10
Экономия: -19,50 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
689,24
Экономия: -43,64 грн
645,60 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
687,95
Экономия: -42,35 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
666,13
Экономия: -20,53 грн
645,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
605,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
686,60
Экономия: -41,00 грн
645,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
667,74
Экономия: -22,14 грн
645,60 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
780,50 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
780,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (1)
672,46
Экономия: -26,86 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
682,14
Экономия: -36,54 грн
645,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (1)
605,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (2)
672,72
Экономия: -27,12 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
666,71
Экономия: -21,11 грн
645,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
605,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
Всего: упаковка (1)
687,37
Экономия: -41,77 грн
645,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
683,82
Экономия: -38,22 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
670,13
Экономия: -24,53 грн
645,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
673,43
Экономия: -27,83 грн
645,60 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
780,50 грн