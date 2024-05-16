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Атодерм крем ультра туба 200 мл питательный и увлажняющий - Харьков (905339) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
447,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
465,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (2)
447,74 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
537,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 66
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 86-А
Всего: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Всего: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 29/1
Всего: упаковка (1)
448,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
465,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
Всего: упаковка (2)
448,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Гадяч, ул. Гетманская, 17
Всего: упаковка (1)
447,74 грн